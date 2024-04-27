Россиянам назвали шесть БАДов, которые нужно покупать в масляных капсулах

Для того чтобы биологически активные добавки (БАДы) хорошо усваивались в организме человека, необходимо обращать внимание на их состав. Дело в том, что есть витамины липофильные, как, например, витамины D, E и K, а также все антираковые вещества — куркумин, бета-каротин, они лучше усваиваются именно в капсулах с маслом. Об этом рассказала учёный-химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семёнова.

"Куркумин — это мощный антиоксидант, который помогает улучшить память у людей с болезнью Альцгеймера, помогает расти новым клеткам мозга и облегчает симптомы депрессии, повышая уровень серотонина и дофамина. Бета-каротин — это предшественник витамина А, и его употребление благополучно сказывается на здоровье глаз, способствуя улучшению сумеречного зрения, увлажнению слизистой оболочки глаз, снижению ощущения "песка" в глазах", — объяснила химик в интервью с "Газетой.ru".

По её словам, полифенолы тоже лучше принимать в масле. Это мощные антиоксиданты, которые помогают в борьбе со многими заболеваниями. Из них самое сильное — эфирное масло бутонов гвоздики, которое усиливает иммунитет, нормализует обмен веществ и разжижает кровь. Если речь идёт о водорастворимых веществах, например витаминах групп B и C, а также цинке, железе и кальции, то их можно принимать в виде таблеток.

"Если мы говорим о комплексах витаминов, то тут важно смотреть состав. Если это водорастворимая форма и если производитель заявляет, что там содержатся липофильные вещества (например, там есть витамин D), то они должны быть в специально разработанной водорастворимой форме", — подчеркнула специалист.