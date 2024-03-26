Россиян предупредили о кровотечениях и проблемах с печенью из-за БАДов

Многие люди принимают биологически активные добавки (БАД) без назначения врача. Однако бесконтрольный приём этих препаратов может привести к печальным последствиям, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"БАДы, как и другие лекарства, продаются в аптеке и имеют сертификат. Но лекарства по регламенту имеют в составе точное количество действующего вещества, которое гарантированно будет безвредным для человека. В БАДах же количество компонентов неясно. Поэтому там может быть недостаточно веществ для того, чтобы оказать какой-то эффект", — пояснила эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Также возможен переизбыток вещества, что это грозит проблемами со здоровьем, уточнила врач. В их число входит отравление, кровотечения у женщин, передозировка витаминами. Так, витамины A и D имеют свойство накапливаться в организме. Избыток первого оказывает токсическое влияние на печень, а передозировка второго провоцирует отложение кальция в мышцах сердцах и на стенках пищевода.

Чернышова добавила, что в состав некоторых БАДов входят травы, которые могут влиять на женскую половую сферу, злоупотребление ими опасно кровотечением.