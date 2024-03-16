Регион

Уведомления отключены

15 марта, 21:29

Врач объяснил, почему БАДы с истекшим сроком годности куда опаснее другой просрочки

Кардиолог Кондрахин: Просроченные лекарства не могут стать причиной отравления

Просроченные лекарства не могут стать причиной отравления, заявил врач. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Просроченные лекарства не могут стать причиной отравления, заявил врач. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Открывая домашнюю аптечку, периодически можно столкнуться с просроченными лекарствами. Многие задумываются, можно ли их пить и не навредит ли это организму. Выяснилось, что медикаменты с закончившимся сроком годности не представляют опасности для здоровья, в отличие от травяных лекарственных препаратов. Об этом рассказал врач – терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин.

"Любые лекарства, которые выпущены в продажу, прошли серьёзные клинические испытания. Все препараты имеют срок годности, в течение которого производитель гарантирует их эффективное действие. Если человек выпьет просроченное лекарство, то он не получит необходимый терапевтический эффект. А если нет эффективности, то и токсичности также не будет. В таком случае отравиться или получить осложнения маловероятно, потому что этот момент также исследуют до выпуска лекарств в оборот", — объяснил кардиолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Что касается травяных препаратов и БАД, то на них это правило не распространяется. Производители могут скрывать состав и неправильно их хранить, поэтому с ними всё гораздо сложнее. Они относятся к биологически активным добавкам, а не к лекарствам. Их никто не проверяет на заявленные свойства и никто не следит за способами хранения, предупредил Кондрахин.

Растительное сырьё для подобных препаратов не может быть всегда одинаковым, а заставить производителя их тестировать невозможно. Поэтому травяными таблетками и сиропами с истекшим сроком годности можно серьёзно отравиться. Если человек выпьет такой препарат, то неизвестно, как это отразится на его организме, заключил врач.

Врач объяснила, почему нельзя запивать таблетку чаем или кофе
Врач объяснила, почему нельзя запивать таблетку чаем или кофе

Ранее россиянам объяснили, в каком случае популярный БАД провоцирует инфаркт и инсульт. Бесконтрольный приём пищевых добавок омега-3 с жирными кислотами может плохо сказаться на здоровье сердца и спровоцировать аритмию. Об этом говорят исследования.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров