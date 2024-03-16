Врач объяснил, почему БАДы с истекшим сроком годности куда опаснее другой просрочки

Открывая домашнюю аптечку, периодически можно столкнуться с просроченными лекарствами. Многие задумываются, можно ли их пить и не навредит ли это организму. Выяснилось, что медикаменты с закончившимся сроком годности не представляют опасности для здоровья, в отличие от травяных лекарственных препаратов. Об этом рассказал врач – терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин.

"Любые лекарства, которые выпущены в продажу, прошли серьёзные клинические испытания. Все препараты имеют срок годности, в течение которого производитель гарантирует их эффективное действие. Если человек выпьет просроченное лекарство, то он не получит необходимый терапевтический эффект. А если нет эффективности, то и токсичности также не будет. В таком случае отравиться или получить осложнения маловероятно, потому что этот момент также исследуют до выпуска лекарств в оборот", — объяснил кардиолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Что касается травяных препаратов и БАД, то на них это правило не распространяется. Производители могут скрывать состав и неправильно их хранить, поэтому с ними всё гораздо сложнее. Они относятся к биологически активным добавкам, а не к лекарствам. Их никто не проверяет на заявленные свойства и никто не следит за способами хранения, предупредил Кондрахин.

Растительное сырьё для подобных препаратов не может быть всегда одинаковым, а заставить производителя их тестировать невозможно. Поэтому травяными таблетками и сиропами с истекшим сроком годности можно серьёзно отравиться. Если человек выпьет такой препарат, то неизвестно, как это отразится на его организме, заключил врач.