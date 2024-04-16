Названо три БАДа, которые помогут сбросить лишний вес

В современном мире есть множество БАДов, которые активно рекламируются как средство при похудении. Однако работают только три пищевые добавки — капсаицин, кофеин и ирвингия габонская, рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

По её словам, капсаицин — активное вещество, содержащееся в перце чили, которое отвечает за его остроту. Принятие таблеток с капсаицином способствует ускорению обмена веществ и снижению веса путём стимуляции термогенеза — процесса выработки тепла организмом и увеличения потоотделения.

"Вторая — кофеин. Он стимулирует центральную нервную систему и усиливает процесс производства тепла в организме, позволяет сжигать большее количество калорий даже в состоянии покоя. Ускорение обмена веществ способствует более эффективному похудению, особенно в сочетании с регулярной физической активностью", — рассказала Филёва в беседе с "Газетой.ru".

Ирвингия габонская, или африканское манго, — последняя добавка, которая поможет сбросить вес. Специалист рассказала, что этот фрукт содержит компоненты, которые способствуют подавлению накопления жировых отложений и замедлению процесса опустошения желудка после приёма пищи. Однако просто так их принимать не следует — перед этим необходимо консультироваться со специалистом, заключила Филёва.