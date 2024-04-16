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16 апреля, 19:21

Названо три БАДа, которые помогут сбросить лишний вес

Врач Филёва: БАДы капсаицин, кофеин и ирвингия габонская помогут в похудении

В современном мире есть множество БАДов, которые активно рекламируются как средство при похудении. Однако работают только три пищевые добавки — капсаицин, кофеин и ирвингия габонская, рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

По её словам, капсаицин — активное вещество, содержащееся в перце чили, которое отвечает за его остроту. Принятие таблеток с капсаицином способствует ускорению обмена веществ и снижению веса путём стимуляции термогенеза — процесса выработки тепла организмом и увеличения потоотделения.

"Вторая — кофеин. Он стимулирует центральную нервную систему и усиливает процесс производства тепла в организме, позволяет сжигать большее количество калорий даже в состоянии покоя. Ускорение обмена веществ способствует более эффективному похудению, особенно в сочетании с регулярной физической активностью", рассказала Филёва в беседе с "Газетой.ru".

Ирвингия габонская, или африканское манго, — последняя добавка, которая поможет сбросить вес. Специалист рассказала, что этот фрукт содержит компоненты, которые способствуют подавлению накопления жировых отложений и замедлению процесса опустошения желудка после приёма пищи. Однако просто так их принимать не следует — перед этим необходимо консультироваться со специалистом, заключила Филёва.

Врач объяснил, почему БАДы с истекшим сроком годности куда опаснее другой просрочки
Врач объяснил, почему БАДы с истекшим сроком годности куда опаснее другой просрочки

Ранее Life.ru рассказывал, что бесконтрольный приём БАДов может привести к печальным последствиям. Как отметили эксперты, в состав некоторых таких препаратов входят травы, имеющие возможность влиять на женскую половую сферу, злоупотребление ими может грозить даже кровотечением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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