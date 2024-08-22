Больше никаких БАДов: В Госдуме выступили за запрет продажи добавок на маркетплейсах

В России стоит запретить продажу БАДов на маркетплейсах. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с Life.ru, комментируя обнаружение Роскачеством продажу наркотиков и психотропов на онлайн-площадках под видом биологических добавок.

«Действительно есть большая проблема с БАДами, потому что они не лицензируются, производство и продажа. Чтобы такого не происходило, мне кажется, как вариант запретить продажу на маркетплейсах. И соответственно, чтобы они продавались только в специализированных аптечных сетях», — отметил депутат.

По его словам, это обезопасит покупателей от тех или иных запрещённых веществ, которые могут находиться в БАДах. Кроме того, продолжил Леонов, сейчас такие препараты не маркируются и в случае, если будет введена маркировка, государство будет понимать, сколько и какие БАДы представлены на рынке. Это важно, потому что многие производители, особенно зарубежные используют биологические добавки как прикрытие и продают запрещённые вещества, добавил он.

БАДы необходимо принимать исключительно по рекомендации врача. И вот это злоупотребление, и какая-то иногда бывает у людей зависимость, она ни к чему хорошему не приводит, потому что бесконтрольное употребление таких биологически активных веществ, оно вряд ли может быть полезно для здоровья заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов