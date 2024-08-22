Больше никаких БАДов: В Госдуме выступили за запрет продажи добавок на маркетплейсах
Депутат Леонов: В России стоит запретить продажу БАДов на маркетплейсах
В России стоит запретить продажу БАДов на маркетплейсах. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с Life.ru, комментируя обнаружение Роскачеством продажу наркотиков и психотропов на онлайн-площадках под видом биологических добавок.
«Действительно есть большая проблема с БАДами, потому что они не лицензируются, производство и продажа. Чтобы такого не происходило, мне кажется, как вариант запретить продажу на маркетплейсах. И соответственно, чтобы они продавались только в специализированных аптечных сетях», — отметил депутат.
По его словам, это обезопасит покупателей от тех или иных запрещённых веществ, которые могут находиться в БАДах. Кроме того, продолжил Леонов, сейчас такие препараты не маркируются и в случае, если будет введена маркировка, государство будет понимать, сколько и какие БАДы представлены на рынке. Это важно, потому что многие производители, особенно зарубежные используют биологические добавки как прикрытие и продают запрещённые вещества, добавил он.
БАДы необходимо принимать исключительно по рекомендации врача. И вот это злоупотребление, и какая-то иногда бывает у людей зависимость, она ни к чему хорошему не приводит, потому что бесконтрольное употребление таких биологически активных веществ, оно вряд ли может быть полезно для здоровья
заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов
Напомним, специалисты Роскачества нашли на маркетплейсах более 400 биологически активных добавок, состав которых включает запрещённые вещества. Ведомство уже уведомило маркетплейсы о выявленных нарушениях. Сейчас карточки товаров заблокированы на Ozon. Далее эксперты намерены поставить вопрос об обороте БАДов перед законодателями, чтобы навести порядок в их реализации.
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