Приём БАДов с маркетплейса обернулся для россиянки жуткой аллергией и интоксикацией

Вместо нормальной работы пищеварения россиянка получила интоксикацию после приёма капсул с экстрактом корня лопуха с маркетплейса. БАДы с нормальным сроком годности через месяц почернели по неизвестным причинам, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

БАД, который принимала пострадавшая девушка. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Девушка отравилась БАДом с маркетплейса. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Девушка купила капсулы для работы пищеварения на Ozon за 385 рублей. До этого она уже принимала такой экстракт, но другого производителя. Покупательница отметила, что пила по одной капсуле месяц, как и было сказано в инструкции, однако в какой-то момент почувствовала недомогание. По её словам, общее самочувствие становилось с каждым днём хуже, появились интоксикация, сонливость и аллергия на ногах.

Капсулы почернели. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Она отметила, что капсулы в банке быстро почернели, хотя срок годности истекает лишь через два года. Девушка подчеркнула, что сравнила таблетки с препаратом других производителей, однако испортились только те, после которых было недомогание.