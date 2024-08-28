Эти сочетания БАДов и лекарств могут вас убить: Химик предупредил об опасности Учёный Дорохов: Неправильное сочетание БАДов и лекарств может угрожать жизни 28 августа, 05:00 Витамин К нельзя сочетать с антикоагулянтами, омегу-3 — с антигипертензивными препаратами, а зверобой несовместим с антидепрессантами. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Неправильное сочетание БАДов и лекарств может привести к серьёзным побочным эффектам или даже угрожать жизни пациента. Как не допустить ошибку при их одновременном приёме, которая может стоить вам здоровья, в беседе с Life.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

БАДы — это пищевые добавки для обогащения рациона витаминами и минералами, а лекарства — медицинские препараты для диагностики, лечения или профилактики заболеваний. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

По словам нашего эксперта, взаимодействие БАДов с лекарственными препаратами происходит через различные механизмы, в том числе фармакокинетику и фармакодинамику.

Фармакокинетика — это процессы всасывания, распределения, метаболизма и выведения лекарства из организма. БАДы влияют на них, изменяя скорость и степень всасывания лекарств, их распределение в тканях, метаболическую трансформацию и выведение из организма. Фармакодинамика — механизм самого действия лекарственных веществ на организм. БАДы могут изменять фармакодинамические эффекты, усиливая или ослабляя их действие.

Наиболее частые примеры взаимодействия БАДов и лекарств – сочетание витамина К и антикоагулянтов, омега-3 жирных кислот и антигипертензивных препаратов, женьшеня и антидиабетических препаратов, а также зверобоя и антидепрессантов. Антикоагулянты, такие как варфарин, используются для предотвращения образования тромбов. Витамин К играет ключевую роль в свёртывании крови, а его избыток может ослабить действие варфарина, увеличивая риск тромбообразования. Следовательно, принимающие антикоагулянты должны избегать чрезмерного потребления продуктов и БАДов, богатых витамином К. Химик Андрей Дорохов.

А вот омега-3 жирные кислоты, часто принимаемые в виде рыбьего жира, имеют антигипертензивные свойства и могут снижать кровяное давление, предупреждает собеседник Life.ru. При их совместном применении с антигипертензивными препаратами, такими как бета-блокаторы или ингибиторы АПФ, возникает чрезмерное снижение артериального давления, требующее корректировки дозировки лекарств.

«Женьшень известен своими адаптогенными свойствами и может снижать уровень сахара в крови. Это взаимодействие опасно для принимающих антидиабетические препараты из-за риска гипогликемии. Зверобой широко используется как природное средство для лечения депрессии. Он может индуцировать ферменты печени, такие как CYP3A4, приводя к ускоренному метаболизму многих лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов, противозачаточных таблеток и антиретровирусных препаратов, снижая их эффективность», — указывает Дорохов.

Важно консультироваться с врачом перед началом приёма абсолютно любых БАДов, особенно если уже принимаются лекарственные препараты, и быть осведомлённым о возможных взаимодействиях и неблагоприятных эффектах. Регулярные медицинские осмотры и лабораторные тесты помогут контролировать состояние здоровья и вовремя выявить нежелательные взаимодействия.

Напомним, 22 августа «Роскачество» сообщило, что опасные вещества содержат более 400 БАДов, доступных для покупки на маркетплейсах. В частности, там можно встретить препараты, в состав которых входят включённые в перечень наркотиков листья коки, опьяняющий перец (кава-кава) и ряд рецептурных лекарств.

Авторы Андрей Горяничев