Ozon проведёт проверку после публикации Life.ru об отравлении россиянки БАДами

Ozon проведёт дополнительную проверку товара после публикации Life.ru о том, как одна из клиенток маркетплейса получила интоксикацию после употребления купленных там БАДов с экстрактом корня лопуха. Об этом сообщила пресс-служба компании, комментарий есть в распоряжении нашей редакции.

«Товар был оперативно скрыт с сайта, мы также проведём дополнительную проверку — уже запросили протокол испытаний у продавца. Мы реагируем на жалобы пользователей, сразу запрашиваем у продавца документы на товар, если возникают подобные ситуации: мы повторно проверили свидетельство о государственной регистрации товара, в карточке товара было указано действующее СГР», — заявили в Ozon.

В пресс-службе заверили, что приоритетом маркетплейса являются здоровье и безопасности покупателей, поэтому ассортимент онлайн-площадки тщательно проверяется. В частности, продажа БАДов без госрегистрации на Ozon запрещена. Также там напомнили, что все биологически активные добавки с 1 октября 2023-го должны обязательно маркироваться и компания проверяет маркировку перед размещением на складах.