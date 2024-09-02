Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 19:23

Ozon проведёт проверку после публикации Life.ru об отравлении россиянки БАДами

Ozon проведёт дополнительную проверку товара после публикации Life.ru о том, как одна из клиенток маркетплейса получила интоксикацию после употребления купленных там БАДов с экстрактом корня лопуха. Об этом сообщила пресс-служба компании, комментарий есть в распоряжении нашей редакции.

«Товар был оперативно скрыт с сайта, мы также проведём дополнительную проверку — уже запросили протокол испытаний у продавца. Мы реагируем на жалобы пользователей, сразу запрашиваем у продавца документы на товар, если возникают подобные ситуации: мы повторно проверили свидетельство о государственной регистрации товара, в карточке товара было указано действующее СГР», заявили в Ozon.

В пресс-службе заверили, что приоритетом маркетплейса являются здоровье и безопасности покупателей, поэтому ассортимент онлайн-площадки тщательно проверяется. В частности, продажа БАДов без госрегистрации на Ozon запрещена. Также там напомнили, что все биологически активные добавки с 1 октября 2023-го должны обязательно маркироваться и компания проверяет маркировку перед размещением на складах.

Эти сочетания БАДов и лекарств могут вас убить: Химик предупредил об опасности
Эти сочетания БАДов и лекарств могут вас убить: Химик предупредил об опасности

Напомним, сегодня стало известно о том, как купившая БАДы с экстрактом корня лопуха на Ozon девушка, рассчитывавшая на позитивный эффект для пищеварения, после приёма капсул начала испытывать проблемы со здоровьем, чувствовать постоянную сонливость, а на её ногах проявилась аллергия. При этом капсулы стремительно почернели, хотя их срок годности в порядке: он истекает лишь через пару лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров