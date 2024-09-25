Почему мужчинам лучше не попадаться на глаза рожающим жёнам: ответ психолога
Психолог Мизерная: Муж на родах может вызвать дополнительный стресс у жены
Присутствие мужчины на родах — сегодня распространённая практика во многих странах, в том числе и в России. Однако порой это может оказаться плохой идеей и усугубить без того нервозную обстановку. Об этом заявила в беседе с NEWS.ru психолог Кристина Мизерная.
По её словам, не все мужчины умеют контролировать свои эмоции. Поэтому стресс и дискомфорт могут передаться рожающей жене и даже ребёнку.
«Если мужчина испытывает сильное волнение или страх перед процессом, лучше всего оставаться вне родильной палаты», — подчеркнула Мизерная.
Иногда сами женщины против, чтобы рядом с ними в этот момент находился супруг. Они отдают предпочтение опытным медработникам, доулам, а также близким подругам или родителям. В редких случаях присутствие партнёра на родах может быть нежелательным из-за медицинских показаний. В такой ситуации решение должно приниматься с учётом рекомендаций врачей, добавила психолог.
Ранее Life.ru писал, что Министерство здравоохранения РФ одобрило новые клинические рекомендации для проведения кесарева сечения и естественных родов. Один из разделов посвящён теме обезболивания женщины. В документе указано, какие препараты и в каких дозах должны использовать медики. Кроме того, с 2025 года меняется порядок ведения дневника наблюдения за пациенткой. Обновлены рекомендации и по кесареву сечения. В частности, к перечню добавили врождённые аномалии матки и неустойчивое положение плода.