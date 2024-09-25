В Подмосковье врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов

Всё произошло в начале августа в Московском областном центре охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте. Роды 28-летней девушки шли около 15 часов, но малыш никак не хотел появляться на свет. Тогда акушеры приняли решение использовать щипцы, чтобы вытащить голову. Однако в процессе, по данным канала, младенцу расцарапали лицо, сломали ключицу и повредили жизненно важные органы. Сразу после родов грудничка положили в реанимацию, но он скончался через день.