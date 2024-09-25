В Подмосковье врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов
В Люберецком роддоме малышу раздавили голову во время родов, он умер спустя день
В Люберцах акушер раздавил голову ребёнку, доставая щипцами из утробы матери. Как стало известно SHOT, малыш скончался на следующий день.
Всё произошло в начале августа в Московском областном центре охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте. Роды 28-летней девушки шли около 15 часов, но малыш никак не хотел появляться на свет. Тогда акушеры приняли решение использовать щипцы, чтобы вытащить голову. Однако в процессе, по данным канала, младенцу расцарапали лицо, сломали ключицу и повредили жизненно важные органы. Сразу после родов грудничка положили в реанимацию, но он скончался через день.
Судмедэкспертиза установила, что во время родов врачи жёстко травмировали грудничка, применяя акушерские щипцы: у ребёнка возник отёк мозга, кровоизлияния в желудок, лёгкие, мочевой пузырь, селезёнку, почки. Также был диагностирован перелом ключицы, кефалогематомы, гематомы и ссадины на лице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», его расследует подмосковный СК. Проводится проверка, устанавливаются личности медиков, принимавших роды.
Ранее стало известно, что врачам удалось сохранить беременность женщины, которая отравилась в Красноярском крае. Напомним, что 21 сентября двое детей скончались после употребления продуктов из местного магазина. Позднее стало известно о новой жертве отравления. Четвёртый ребёнок скончался 23 сентября.
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