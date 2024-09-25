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25 сентября, 09:11
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В Подмосковье врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов

В Люберецком роддоме малышу раздавили голову во время родов, он умер спустя день

В Люберцах акушер раздавил голову ребёнку, доставая щипцами из утробы матери. Как стало известно SHOT, малыш скончался на следующий день.

Всё произошло в начале августа в Московском областном центре охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте. Роды 28-летней девушки шли около 15 часов, но малыш никак не хотел появляться на свет. Тогда акушеры приняли решение использовать щипцы, чтобы вытащить голову. Однако в процессе, по данным канала, младенцу расцарапали лицо, сломали ключицу и повредили жизненно важные органы. Сразу после родов грудничка положили в реанимацию, но он скончался через день.

Судмедэкспертиза установила, что во время родов врачи жёстко травмировали грудничка, применяя акушерские щипцы: у ребёнка возник отёк мозга, кровоизлияния в желудок, лёгкие, мочевой пузырь, селезёнку, почки. Также был диагностирован перелом ключицы, кефалогематомы, гематомы и ссадины на лице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», его расследует подмосковный СК. Проводится проверка, устанавливаются личности медиков, принимавших роды.

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Ранее стало известно, что врачам удалось сохранить беременность женщины, которая отравилась в Красноярском крае. Напомним, что 21 сентября двое детей скончались после употребления продуктов из местного магазина. Позднее стало известно о новой жертве отравления. Четвёртый ребёнок скончался 23 сентября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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