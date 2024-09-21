Life.ru выяснил, где делали пельмени, которыми насмерть отправились дети в Красноярском крае

Пельмени, из-за которых умерли двое детей в Красноярском крае, производились не на заводе. В сельском магазине их продавали на развес. Упаковку от них отец семейства сжёг сразу после рокового ужина, выяснила SHOT ПРОВЕРКА.

По данным коллег из нашей редакции, родители двух умерших от отравления детей закупались в магазине "Олимп" на улице Центральной в селе Красная Сопка. Пельмени, которые там продавались, были домашними — их продавали на развес, а делались они не фирмой. Сразу после ужина отец четверых детей сжёг упаковку. В том же магазине была куплена и курица, которая стала одним из блюд злополучного ужина. Наутро у двух детей и четверых взрослых началась рвота, их состояние резко ухудшилось. 6-летняя девочка и 13-летний мальчик умерли. Родители и ещё двое детей в тяжёлом состоянии в больнице.

Хозяин "Олимпа" сейчас в Красноярске. В ближайшее время он будет доставлен на допрос к следователям. Магазин продолжает свою работу, но всю подозрительную продукцию изъяли. СК по Красноярскому краю проводит проверку.