Директор китайского ресторана в Москве арестована из-за массового отравления китайцев
Суд в Москве арестовал директора ресторана «ВанДи», где отравились граждане КНР
В Мещанском районном суде города Москвы решили отправить под домашний арест директора ресторана китайской кухни Шаповалову Екатерину. В таверне рестораторши, отведав блюдо из рыбы, отравились несколько туристов из КНР. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в своём телеграм-канале.
Директор ресторана «ВанДи» в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шаповаловой Екатерины Сергеевны на срок 1 месяц 30 суток, до 13 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — сказано в тексте публикации.
Шаповалову обвиняют в преступлении, предусмотренном п.п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее Life.ru писал, что туристы из Китая, пожелавшие почувствовать вкус домашней еды, отправились в ресторан. Там они заказали карпа на пару и рис. Отведав угощение, приятные звуки китайской пипы в ушах сменились бурлением в животе. В итоге они оказались в больнице с отравлением.
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