Директор китайского ресторана в Москве арестована из-за массового отравления китайцев

В Мещанском районном суде города Москвы решили отправить под домашний арест директора ресторана китайской кухни Шаповалову Екатерину. В таверне рестораторши, отведав блюдо из рыбы, отравились несколько туристов из КНР. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в своём телеграм-канале.

Директор ресторана «ВанДи» в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шаповаловой Екатерины Сергеевны на срок 1 месяц 30 суток, до 13 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — сказано в тексте публикации.

Шаповалову обвиняют в преступлении, предусмотренном п.п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».