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13 сентября, 11:26

Туристы из Китая отравились китайской едой в китайском ресторане в Москве

Группа туристов из Китая решила отведать свои национальные блюда во время путешествия в Россию. Они зашли перекурить китайской едой в один из китайских ресторанов в Москве и отравились. После посещения заведения их госпитализировали, сообщает Mash.

Гостям столицы стало плохо после того, как они попробовали карпа на пару с рисом в кафе «ВанДи». На них «напал» сильный понос и рвота, а дальше поднялась высокая температура. Молодой и пожилой китайской паре вызвали скорую и отвезли в местную больницу

Иностранцы часто становятся гостями данного заведения. Россияне же — не ярые фанаты ресторана. Они жалуются на грязные столы и официантов, которые с трудом говорят по-русски.

Жар и диарея за 45 тысяч рублей: Гости отравились в элитном парк-отеле «Солнечный» под Москвой
Жар и диарея за 45 тысяч рублей: Гости отравились в элитном парк-отеле «Солнечный» под Москвой

Ранее Life.ru рассказал о случае отравления шаурмой. Из-за перекуса на севере Москвы пострадало почти 30 человек. Случаи отравления регистрировались в период с 15 по 26 июля. Роспотребнадзор уже начал проверку. Причины массового отравления продолжают выяснять.

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Life.ru

Наталья Афонина
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