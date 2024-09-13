Туристы из Китая отравились китайской едой в китайском ресторане в Москве

Группа туристов из Китая решила отведать свои национальные блюда во время путешествия в Россию. Они зашли перекурить китайской едой в один из китайских ресторанов в Москве и отравились. После посещения заведения их госпитализировали, сообщает Mash.

Гостям столицы стало плохо после того, как они попробовали карпа на пару с рисом в кафе «ВанДи». На них «напал» сильный понос и рвота, а дальше поднялась высокая температура. Молодой и пожилой китайской паре вызвали скорую и отвезли в местную больницу

Иностранцы часто становятся гостями данного заведения. Россияне же — не ярые фанаты ресторана. Они жалуются на грязные столы и официантов, которые с трудом говорят по-русски.