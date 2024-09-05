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5 сентября, 11:55

Почти 30 человек отравились шаурмой на севере Москвы

Роспотребнадзор начал проверку из-за массового отравления шаурмой в Москве

На севере Москвы произошло массовое отравление шаурмой. Как сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора, на данный момент зафиксировано 29 случаев отравления.

Заведение «Шаурма» расположено на Дмитровском шоссе, 157, строение 2. Случаи отравления регистрировались в период с 15 июля по 26 июля. По факту произошедшего проводится проверка.

«Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении лица, осуществляющего деятельность по данному адресу, установлена причинно-следственная связь между деятельностью предприятия и случаями отравлений», — говорится в сообщении ведомства.

Там также призвали всех пострадавших от употребления в пищу продукции «Шаурмы» обратиться в территориальный отдел ведомства в Северном административном округе Москвы для подготовки и подачи в суд искового заявления о возмещении вреда здоровью и морального ущерба.

Ранее Life.ru рассказал о том, что крупная российская фастфуд-сеть обратилась в "Роскачество" с требованием запретить использование вертелов при приготовлении шаурмы. По данным компании, эта техника приготовления портит мясо и приводит к массовым отравлениям.

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Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Наталья Демьянова
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