Число отравившихся туристов в китайском ресторане в Москве выросло до 9

Число отравившихся туристов в китайском ресторане «ВанДи» выросло до девяти, пишет Mash. Все пострадавшие употребляли карпа на пару с рисом, после чего их накрыла рвота, понос и высокая температура.

Следственные органы продолжают выяснять причины отравления и искать ответственных, которым может грозить обвинение в предоставлении небезопасных услуг, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Возбуждено уголовное дело. Ресторан временно закрыт.