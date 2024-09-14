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14 сентября, 20:09

Число отравившихся туристов в китайском ресторане в Москве выросло до 9

Число отравившихся туристов в китайском ресторане «ВанДи» выросло до девяти, пишет Mash. Все пострадавшие употребляли карпа на пару с рисом, после чего их накрыла рвота, понос и высокая температура.

Следственные органы продолжают выяснять причины отравления и искать ответственных, которым может грозить обвинение в предоставлении небезопасных услуг, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Возбуждено уголовное дело. Ресторан временно закрыт.

Директор китайского ресторана в Москве арестована из-за массового отравления китайцев
Директор китайского ресторана в Москве арестована из-за массового отравления китайцев

Напомним, об отравлении китайских туристов стало известно 13 сентября. Молодой и пожилой паре даже вызвали скорую и отвезли в местную больницу. Россияне часто обходили стороной это заведение, жалуясь на грязные столы и официантов, которые с трудом говорят по-русски.

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Артём Гапоненко
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