Многодетная семья отравилась курицей и пельменями в Сибири, умерли два ребёнка В Красноярском крае два ребёнка скончались после ужина курицей и пельменями 21 сентября, 14:52 В Красноярском крае два ребёнка умерли от отравления. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае многодетная семья обратилась к врачам с симптомами сильного отравления, поужинав курицей и пельменями, два ребёнка 6 и 13 лет скончались. Об этом сообщается в телегам-канале СК по региону.

В Красноярском крае два ребёнка умерли от отравления. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«По версии следствия, в селе Красная Сопка Назаровского района проживала семья, в том числе четверо несовершеннолетних детей 6, 11, 12 и 13 лет. В утреннее время 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты», — уточнили в ведомстве.

Врачи не смогли спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Родители и ещё двое детей находятся в тяжёлом состоянии. Продукты семья приобрела в местном магазине. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Предварительно, отравление произошло из-за неустановленного вещества.

Ранее сообщалось, что житель Архангельской области уехал на мухоморный ретрит в Сочи, однако поездка закончилась трагедией. Мужчина не выдержал отдыха и скончался, отдав за путешествие 105 тысяч рублей.

Авторы Татьяна Миссуми