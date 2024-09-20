Айтишник умер во время мухоморного ретрита в Сочи

Житель Архангельской области уехал на мухоморный ретрит в Сочи, однако поездка закончилась трагедией. Мужчина не выдержал отдыха и скончался, отдав за путешествие 105 тысяч рублей, сообщает Mash.

IT-специалист Юрий из Архангельской области решил отдохнуть от работы, и нашёл в сети заманчивое предложение поехать в Сочи. Правда, путешествие должно было быть не обычным, а мухоморным. В рамках программы предлагался хороший отдых, возможность преисполниться и узнать секреты успешного успеха. Юрий, конечно, же приобрёл супер тур.

Организатором поездки стал Захар Хижняков, частенько проводящий грибные ретриты (не имея при этом медицинского образования). Для полной картины он снимал дом в элитном посёлке Эдельвейс, нанимал массажисток и угощал людей напитком из красных шляпок.

Юрий напиток обойти стороной не смог. Хижняков намешал путешественнику дозу на глаз, но она оказалась в пять раз больше обычной. В итоге путешественник из Архангельска сначала посинел, а потом скончался от некроза желудка и моментального отёка мозга и лёгких. Другие участники жаловались, что испражнялись под себя, их сильно тошнило.

На допросе организатор мухаморного тура заявил, что подобная кома от красных шляп — это нормально. Сейчас Хижняков продолжает продавать тур, несмотря на суды и подписку о невыезде. Даже ценник поднял — до 150 тысяч рублей. По словам адвоката погибшего Юрия, гуру просветлений светит до шести лет тюрьмы. Также ему придётся выплатить компенсацию за моральный ущерб.