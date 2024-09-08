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8 сентября, 09:27

Бесстрашные отдыхающие вытащили украинскую морскую мину на пляж в Сочи

В Сочи на пляж выбросило сорванную штормом украинскую морскую мину

В Сочи на пляж выбросило сорванную штормом украинскую морскую мину. Однако взрывоопасный предмет, который с лёгкостью подрывает огромные суда, не смутил отдыхающих. Вместо того чтобы эвакуироваться куда подальше, туристы стали выкатывать снаряд на пляж. На зрелище сбежались бесстрашные зеваки. Видео с отчаянными курортниками распространилось в социальных сетях.

На пляж Сочи выбросило мину. Видео © Telegram / Военный обозреватель

Обычно мины выбрасывает к берегу после штормов. Многие украинские боеприпасы остаются неконтролируемо дрейфовать по Чёрному морю. На таких, в том числе, подрывались корабли стран НАТО и гражданские суда.

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Ранее Life.ru писал, что в Турции обнаружили дрейфующую украинскую морскую мину возле пляжа в городе Эрегли (провинция Зонгулдак). Подозрительный объект находился в 60 метрах от побережья. Для обезвреживания были вызваны специалисты из Стамбула.

Обложка ©

Telegram / Военный обозреватель

Александра Мышляева
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