В Турции нашли украинскую мину в 60 метрах от берега

В Турции обнаружили дрейфующую украинскую морскую мину возле пляжа в городе Эрегли (провинция Зонгулдак). Об этом сообщает газета Milliyet, ссылаясь на данные правоохранителей.

По информации издания, подозрительный объект находился в 60 метрах от побережья. Для обезвреживания были вызваны специалисты из Стамбула. Мину уже уничтожили, из-за инцидента пришлось установить временный запрет выхода на пляжи.

"В результате проверки было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения", — говорится в сообщении турецких правоохранителей.