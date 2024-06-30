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Регион
30 июня, 16:54

В Турции нашли украинскую мину в 60 метрах от берега

Milliyet: У побережья Турции найдена и обезврежена украинская мина

В Турции обнаружили дрейфующую украинскую морскую мину возле пляжа в городе Эрегли (провинция Зонгулдак). Об этом сообщает газета Milliyet, ссылаясь на данные правоохранителей.

По информации издания, подозрительный объект находился в 60 метрах от побережья. Для обезвреживания были вызваны специалисты из Стамбула. Мину уже уничтожили, из-за инцидента пришлось установить временный запрет выхода на пляжи.

"В результате проверки было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения", — говорится в сообщении турецких правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Одессе недалеко от пляжа произошёл взрыв. Очевидцы утверждают, что в воде сдетонировала мина.

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Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Наталья Исакова
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