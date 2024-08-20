В Приангарье рыбак перепутал грибы и отравился ядовитыми мухоморами

В Иркутской области 51-летний рыболов перепутал грибы и отравился ядовитыми мухоморами. Его удалось спасти сотрудникам МЧС, которые выдвинулись на его поиски.

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Сообщается, что рыбак из Тайшетского района отправился на реку Тагул, однако не вернулся к намеченному времени. Начались поисковые работы, которые вскоре привели к его обнаружению в зимовье на берегу реки.

Мужчина находился в тяжёлом состоянии из-за отравления грибами. Спасатели оказали ему неотложную помощь и организовали эвакуацию в Тайшет. Там его передали в руки скорой помощи, которая продолжила оказывать медицинскую помощь.

Как выяснилось, рыболов ошибся в определении грибов, приняв ядовитый мухомор пантерный за съедобный серо-розовый мухомор, что и стало причиной его отравления.