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20 августа, 04:45

В Приангарье рыбак перепутал грибы и отравился ядовитыми мухоморами

В Иркутской области 51-летний рыболов перепутал грибы и отравился ядовитыми мухоморами. Его удалось спасти сотрудникам МЧС, которые выдвинулись на его поиски.

Видео © Telegram / МЧС Иркутской области

Сообщается, что рыбак из Тайшетского района отправился на реку Тагул, однако не вернулся к намеченному времени. Начались поисковые работы, которые вскоре привели к его обнаружению в зимовье на берегу реки.

Мужчина находился в тяжёлом состоянии из-за отравления грибами. Спасатели оказали ему неотложную помощь и организовали эвакуацию в Тайшет. Там его передали в руки скорой помощи, которая продолжила оказывать медицинскую помощь.

Как выяснилось, рыболов ошибся в определении грибов, приняв ядовитый мухомор пантерный за съедобный серо-розовый мухомор, что и стало причиной его отравления.

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Ранее врач-гастроэнтеролог поделилась важными рекомендациями для тех, кто столкнулся с отравлением грибами. По её словам, в первую очередь следует немедленно вызвать скорую помощь. До её приезда необходимо соблюдать постельный режим, а если человека знобит — укутать его. Важно также пить много жидкости, такой как минеральная вода комнатной температуры или зелёный чай.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Кирилл Сосновских
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