Поставщик еды заключён под стражу после отравления в соццентре в Москве

В Москве заключили под стражу поставщика продукции, которой отравились в социально-реабилитационном центре. Компания «Фастлэнд» представляет сеть кафе «Му-му», а также поставляет мясо, салаты, горячие блюда и супы в магазины «Вкусвилл» и «Азбука вкуса», сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Гендиректор «Фастлэнда» Сергей Спиридонов. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Продукты компании до сих пор можно приобрести в крупных продуктовых магазинах. По информации телеграм-канала, все пострадавшие в учреждении ели на ужин совершенно разные блюда — рыбу, тефтели, биточки из свинины, овощной салат. Наутро они почувствовали недомогание, 20 человек попали в больницу. Остальным пострадавшим оказали медпомощь на месте.

Борщ с говядиной компании «Фастлэнд», продукцией которой отравились в социально-реабилитационном центре в Москве. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА