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16 сентября, 13:12

Поставщик еды заключён под стражу после отравления в соццентре в Москве

Социально-реабилитационный центр ветеранов имени Михайлова в Москве. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Социально-реабилитационный центр ветеранов имени Михайлова в Москве. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В Москве заключили под стражу поставщика продукции, которой отравились в социально-реабилитационном центре. Компания «Фастлэнд» представляет сеть кафе «Му-му», а также поставляет мясо, салаты, горячие блюда и супы в магазины «Вкусвилл» и «Азбука вкуса», сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Гендиректор «Фастлэнда» Сергей Спиридонов. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Гендиректор «Фастлэнда» Сергей Спиридонов. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Продукты компании до сих пор можно приобрести в крупных продуктовых магазинах. По информации телеграм-канала, все пострадавшие в учреждении ели на ужин совершенно разные блюда — рыбу, тефтели, биточки из свинины, овощной салат. Наутро они почувствовали недомогание, 20 человек попали в больницу. Остальным пострадавшим оказали медпомощь на месте.

Борщ с говядиной компании «Фастлэнд», продукцией которой отравились в социально-реабилитационном центре в Москве. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Борщ с говядиной компании «Фастлэнд», продукцией которой отравились в социально-реабилитационном центре в Москве. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Департамент соцзащиты Москвы рассказал о состоянии отравившихся в соццентре
Департамент соцзащиты Москвы рассказал о состоянии отравившихся в соццентре

Напомним, ранее по факту массового отравления в Москве следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование дела находится на личном контроле у главы СК Александра Бастрыкина. Позднее поставщика продукции, которой отравились люди, задержали, ему предъявили обвинение. Всего потерпевшими числятся 50 человек.

Дарья Нарыкова
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