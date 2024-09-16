Поставщик еды заключён под стражу после отравления в соццентре в Москве
Социально-реабилитационный центр ветеранов имени Михайлова в Москве. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В Москве заключили под стражу поставщика продукции, которой отравились в социально-реабилитационном центре. Компания «Фастлэнд» представляет сеть кафе «Му-му», а также поставляет мясо, салаты, горячие блюда и супы в магазины «Вкусвилл» и «Азбука вкуса», сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Гендиректор «Фастлэнда» Сергей Спиридонов. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Продукты компании до сих пор можно приобрести в крупных продуктовых магазинах. По информации телеграм-канала, все пострадавшие в учреждении ели на ужин совершенно разные блюда — рыбу, тефтели, биточки из свинины, овощной салат. Наутро они почувствовали недомогание, 20 человек попали в больницу. Остальным пострадавшим оказали медпомощь на месте.
Борщ с говядиной компании «Фастлэнд», продукцией которой отравились в социально-реабилитационном центре в Москве. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Напомним, ранее по факту массового отравления в Москве следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование дела находится на личном контроле у главы СК Александра Бастрыкина. Позднее поставщика продукции, которой отравились люди, задержали, ему предъявили обвинение. Всего потерпевшими числятся 50 человек.