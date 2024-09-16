В Москве по делу о массовом отравлении в соццентре задержан поставщик продукции
Поставщик продукции задержан в ходе расследования дела о массовом отравлении в Москве. Согласно последним данным, всего из-за некачественных продуктов, которые поставляли в столовую социального центра, отравился 31 человек, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.
Оперативники провели обыск в месте реализации продуктов, из-за которых отравились более 30 человек. Видео © Telegram / Столичный СК
«Задержан гендиректор частной организации по приготовлению и поставке еды в социальный центр. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
В рамках расследования совместно с Роспотребнадзором по Москве правоохранители провели обыск в месте реализации продуктов питания. Назначен ряд экспертиз. В общей сложности потерпевшими признаны 50 человек.
Ранее Life.ru сообщал о том, что по факту массового отравления в Москве следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ, касающееся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование находится на личном контроле у главы СК Александра Бастрыкина.
Life.ru