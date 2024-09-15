Бастрыкин взял под личный контроль дело о массовом отравлении в Москве

Глава СК РФ Александр Бастыркин взял на личный контроль расследование уголовного дела о массовом отравлении в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления людей в Москве. Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в публикации.

По информации следствия, 14 сентября около двадцати человек были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Подтвердилось, что все они ели в столовой одного из московских социальных центров.