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15 сентября, 10:49

Бастрыкин взял под личный контроль дело о массовом отравлении в Москве

Глава СК РФ Александр Бастыркин взял на личный контроль расследование уголовного дела о массовом отравлении в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления людей в Москве. Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в публикации.

По информации следствия, 14 сентября около двадцати человек были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Подтвердилось, что все они ели в столовой одного из московских социальных центров.

Вести расследование назначен глава ГСУ СК РФ по Москве Андрей Стрижов. Докладывать он будет лично Бастрыкину.

СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в отеле «Солнечный»
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в отеле «Солнечный»

Ранее Life.ru сообщал о том, что Мещанский суд столицы принял решение об отправке под домашний арест директора ресторана китайской кухни Екатерину Шаповалову. Несколько туристов из Китайской Народной Республики отравились после того, как поели рыбы у неё в заведении. Накануне число отравившихся выросло до 9.

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Юрий Лысенко
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