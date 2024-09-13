СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в отеле «Солнечный»
В Московской области возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей в парк-отеле «Солнечный» после публикации SHOT ПРОВЕРКИ.
Кухня подмосковного парк-отеля «Солнечный». Фото © SHOT ПРОВЕРКА
В Управлении СК РФ по региону сообщили, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Правоохранители намерены осмотреть подмосковный парк-отель и допросить руководство и потерпевших, число которых уточняется.
Напомним, что об отравлении постояльцев парк-отеля «Солнечный» в Московской области сообщалось сегодня. Гости жаловались на тошноту и диарею, а одну из пострадавших пришлось госпитализировать и держать под капельницей на протяжении пяти дней.