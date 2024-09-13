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Регион
13 сентября, 15:27

СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в отеле «Солнечный»

В Московской области возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей в парк-отеле «Солнечный» после публикации SHOT ПРОВЕРКИ.

Кухня подмосковного парк-отеля «Солнечный». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Кухня подмосковного парк-отеля «Солнечный». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В Управлении СК РФ по региону сообщили, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Правоохранители намерены осмотреть подмосковный парк-отель и допросить руководство и потерпевших, число которых уточняется.

Напомним, что об отравлении постояльцев парк-отеля «Солнечный» в Московской области сообщалось сегодня. Гости жаловались на тошноту и диарею, а одну из пострадавших пришлось госпитализировать и держать под капельницей на протяжении пяти дней.

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SHOT ПРОВЕРКА

Юрий Лысенко
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