СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в отеле «Солнечный»

В Московской области возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей в парк-отеле «Солнечный» после публикации SHOT ПРОВЕРКИ.

Кухня подмосковного парк-отеля «Солнечный». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В Управлении СК РФ по региону сообщили, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Правоохранители намерены осмотреть подмосковный парк-отель и допросить руководство и потерпевших, число которых уточняется.