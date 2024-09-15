Департамент соцзащиты Москвы рассказал о состоянии отравившихся в соццентре

Состояние отравившихся гостей московского социально-реабилитационного центра им. Михайлова оценивается как стабильное. Об этом рассказали в телеграм-канале столичного департамента труда и соцзащиты населения.

«Центром оперативно были предприняты меры по оказанию необходимой помощи на месте и незамедлительной смене поставщика питания. Была проведена дезинфекция всех помещений, были проведены иные санитарные и организационные мероприятия с участием специалистов Роспотребнадзора по г. Москве», — говорится в публикации.

Медики следят за состоянием гостей соццентра, которым потребовалась госпитализация. Для оставшихся ветеранов питание организовали индивидуально в номерах. В центре продолжают дежурить медики. Для тех, у которых отсутствуют симптомы отравления, организовано сопровождение домой. Все сотрудники пищеблока уже сдали необходимые анализы, эксперты взяли пробы с их одежды и инвентаря.

«Коллектив Центра оказывает содействие в проведении проверок со стороны Роспотребнадзора и СК, предоставлены образцы питания от поставщика для анализа», — заключили в департаменте.