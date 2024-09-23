Врачи сохранили беременность мамы насмерть отравившихся детей под Красноярском

Врачам удалось сохранить беременность женщины, которая отравилась пельменями в Красноярском крае. Пострадавшая на девятом месяце. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, Виктория вынашивает пятого ребёнка. Сейчас, по словам медиков, плоду ничего не угрожает. Её супруг Дмитрий был единственным, кто принял лекарство, когда почувствовал себя плохо.