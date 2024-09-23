Врачи сохранили беременность мамы насмерть отравившихся детей под Красноярском
Врачам удалось сохранить беременность женщины, которая отравилась пельменями в Красноярском крае. Пострадавшая на девятом месяце. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, Виктория вынашивает пятого ребёнка. Сейчас, по словам медиков, плоду ничего не угрожает. Её супруг Дмитрий был единственным, кто принял лекарство, когда почувствовал себя плохо.
Напомним, 20 сентября жительница Красноярского края приобрела в магазине «Олимп» замороженную курицу и домашние пельмени. Тем же вечером все члены семьи употребили приготовленную пищу. На следующее утро у них проявились признаки кишечного расстройства. Им потребовалась госпитализация. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день, 22 сентября умер третий ребёнок. Спустя день стало известно о четвёртой жертве отравления, ей оказалась 12-летняя девочка. Экспертные исследования показали, что причиной отравления семьи стало неустановленное токсичное вещество. Оказалось, что мать семейства беременна и должна вот-вот родить. Утром 23 сентября стало известно, что родители пришли в сознание.
Life.ru