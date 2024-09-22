Раскрыты результаты экспертизы по делу об смертельном отравлении пельменями под Красноярском
СК: Токсичное вещество стало причиной смерти трёх детей в Красноярском крае
Экспертные исследования показали, что причиной отравления семьи в Красноярском крае стало неустановленное токсичное вещество. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
21 сентября следственные органы начали дело по факту отравления, в результате которого скончались двое детей, 6 и 13 лет. На утро 22 сентября стало известно о смерти третьего ребенка — девочки 11 лет.
«В рамках расследования уголовного дела по факту отравления семьи проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества», — отметили в СК.
Там добавили, что для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования.
Родители и ещё один ребенок в данный момент находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, среди которых основная — употребление в пищу продуктов с неизвестным токсином.
В рамках расследования допрашиваются владелец и продавец продуктового магазина, а также фельдшер местной больницы. Изъяты видеозаписи с камер наблюдения, продолжается проведение дополнительных судебных экспертиз. В управлении подчеркнули, что к расследованию привлечены опытные следователи-криминалисты.
Напомним, утром у семьи проявились признаки кишечного расстройства. Взрослым и детям потребовалась госпитализация. Ребята 6 и 13 лет скончались в тот же день. Состояние выживших членов семьи всё ещё тяжелое. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Мать детей, за жизнь которой борются врачи, должна вот-вот родить. СК показывал видео допроса хозяина злополучного магазина.
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