Раскрыты результаты экспертизы по делу об смертельном отравлении пельменями под Красноярском

Экспертные исследования показали, что причиной отравления семьи в Красноярском крае стало неустановленное токсичное вещество. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

21 сентября следственные органы начали дело по факту отравления, в результате которого скончались двое детей, 6 и 13 лет. На утро 22 сентября стало известно о смерти третьего ребенка — девочки 11 лет.

«В рамках расследования уголовного дела по факту отравления семьи проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества», — отметили в СК.

Там добавили, что для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования.

Родители и ещё один ребенок в данный момент находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, среди которых основная — употребление в пищу продуктов с неизвестным токсином.