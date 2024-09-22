СК: Опасное вещество могло попасть в пельмени, отравившие детей, после готовки
Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru
Следствие рассматривает две версии смертельного отравления пельменями в Красноярском крае, сообщили в региональной Прокуратуре. Две основные — приобретение некачественной продукции и попадание опасного вещества в уже готовое блюдо.
«В настоящее время рассматривают несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — рассказали в ведомстве.
В ходе расследования все купленные образцы были изъяты для исследования. По имеющимся данным, 20 сентября местная жительница приобрела в магазине «Олимп» замороженную курицу и домашние пельмени.
Тем же вечером все члены семьи употребили приготовленную пищу. На следующее утро у них проявились признаки кишечного расстройства. Им потребовалась госпитализация. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день. Состояние выживших членов семьи всё ещё тяжелое. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Мать детей, за жизнь которой борются врачи, должна вот-вот родить. СК показывал видео допроса хозяина злополучного магазина.