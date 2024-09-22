СК: Опасное вещество могло попасть в пельмени, отравившие детей, после готовки

Следствие рассматривает две версии смертельного отравления пельменями в Красноярском крае, сообщили в региональной Прокуратуре. Две основные — приобретение некачественной продукции и попадание опасного вещества в уже готовое блюдо.

«В настоящее время рассматривают несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — рассказали в ведомстве.