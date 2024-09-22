Находящаяся при смерти мать погибших из-за пельменей детей должна вот-вот родить

Мать детей, которые умерли после ужина пельменями и курицей в Красноярском крае, беременна. Женщина должна была родить пятого ребёнка в ближайшие дни. Сейчас врачи борются за жизнь матери и будущего малыша. По данным SHOT ПРОВЕРКИ , 32-летняя жительница села Красная Сопка находится на последних сроках беременности. Сейчас она госпитализирована в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой помощи.

Соседи рассказали нам, что семья была приличной и совсем недавно переехала в дом, где произошла трагедия. Супруг работал на элеваторе, а мать — на местной ферме. Дети были вежливы и хорошо воспитаны. В СК по Красноярскому краю нам сообщили, что в доме обнаружили антибиотики для животных, пестициды для удобрений и отраву от насекомых.