Находящаяся при смерти мать погибших из-за пельменей детей должна вот-вот родить
SHOT ПРОВЕРКА: Мать детей, погибших под Красноярском из-за пельменей, беременна
Мать детей, которые умерли после ужина пельменями и курицей в Красноярском крае, беременна. Женщина должна была родить пятого ребёнка в ближайшие дни. Сейчас врачи борются за жизнь матери и будущего малыша. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, 32-летняя жительница села Красная Сопка находится на последних сроках беременности. Сейчас она госпитализирована в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой помощи.
Соседи рассказали нам, что семья была приличной и совсем недавно переехала в дом, где произошла трагедия. Супруг работал на элеваторе, а мать — на местной ферме. Дети были вежливы и хорошо воспитаны. В СК по Красноярскому краю нам сообщили, что в доме обнаружили антибиотики для животных, пестициды для удобрений и отраву от насекомых.
Напомним, в Красноярском крае несколько детей скончались после употребления пельменей, купленных в сельском магазине на развес. По имеющимся, родители двух умерших от отравления детей закупались в магазине «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка. После произошедшего из магазина была изъята вся подозрительная продукция. Утром 22 сентября стало известно о новом погибшем — 11-летней девочке.
Life.ru