Ещё один ребёнок смертельно отравился пельменями под Красноярском, владелец магазина пока на свободе
Число погибших детей из-за пельменей в Красноярском крае выросло до трёх
Число умерших после ужина пельменями и курицей детей в Красноярском крае увеличилось до трёх. По данным SHOT ПРОВЕРКИ скончалась 11-летняя девочка. В краевом СК нам сообщили, что до выяснения всех причин случившегося не будут задерживать владельца «Олимп» в селе Красная Сопка — именно там купили пельмени на развес и курицу, которыми вечером 20 сентября вся семья поужинала, а на следующее утро почувствовала симптомы сильного отравления. Накануне в больнице умерли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик.
Магазин, где продавались пельмени, которыми отравились дети в Красноярском крае. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Магазин по-прежнему продолжает работать, но следователи изъяли оттуда всю подозрительную продукцию.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярском крае несколько детей скончались после употребления пельменей, купленных в сельском магазине на развес. По имеющимся, родители двух умерших от отравления детей закупались в магазине «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка. После произошедшего из магазина была изъята вся подозрительная продукция.
Life.ru