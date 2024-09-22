Ещё один ребёнок смертельно отравился пельменями под Красноярском, владелец магазина пока на свободе

Число умерших после ужина пельменями и курицей детей в Красноярском крае увеличилось до трёх. По данным SHOT ПРОВЕРКИ скончалась 11-летняя девочка. В краевом СК нам сообщили, что до выяснения всех причин случившегося не будут задерживать владельца «Олимп» в селе Красная Сопка — именно там купили пельмени на развес и курицу, которыми вечером 20 сентября вся семья поужинала, а на следующее утро почувствовала симптомы сильного отравления. Накануне в больнице умерли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик.