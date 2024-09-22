Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 05:48
6170

Ещё один ребёнок смертельно отравился пельменями под Красноярском, владелец магазина пока на свободе

Число погибших детей из-за пельменей в Красноярском крае выросло до трёх

Число умерших после ужина пельменями и курицей детей в Красноярском крае увеличилось до трёх. По данным SHOT ПРОВЕРКИ скончалась 11-летняя девочка. В краевом СК нам сообщили, что до выяснения всех причин случившегося не будут задерживать владельца «Олимп» в селе Красная Сопка — именно там купили пельмени на развес и курицу, которыми вечером 20 сентября вся семья поужинала, а на следующее утро почувствовала симптомы сильного отравления. Накануне в больнице умерли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Магазин, где продавались пельмени, которыми отравились дети в Красноярском крае. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Магазин, где продавались пельмени, которыми отравились дети в Красноярском крае. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Магазин по-прежнему продолжает работать, но следователи изъяли оттуда всю подозрительную продукцию.

Число отравившихся туристов в китайском ресторане в Москве выросло до 9
Число отравившихся туристов в китайском ресторане в Москве выросло до 9

Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярском крае несколько детей скончались после употребления пельменей, купленных в сельском магазине на развес. По имеющимся, родители двух умерших от отравления детей закупались в магазине «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка. После произошедшего из магазина была изъята вся подозрительная продукция.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров