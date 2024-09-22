«Не алкаши»: Соседка рассказала о семье из Красноярского края, где трое детей умерли из-за пельменей

Семья из села Красная Сопка Красноярского края, в которой трое детей стали жертвами смертельного отравления пельменями и курицей, является благополучной, рассказала «Газете.ru» их соседка Ольга. По её словам, никто в доме не злоупотреблял спиртным, а сами дети всегда были чистыми.

«Семья благополучная, на учёте нигде не состоит. Мать беременная вроде как не работает, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Отец, бывало, пил пиво, но редко. Не алкаши», — уточнила местная жительница.