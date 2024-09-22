«Не алкаши»: Соседка рассказала о семье из Красноярского края, где трое детей умерли из-за пельменей
Соседка: Семья из под Красноярска, где от отравления умерли дети, благополучная
Семья из села Красная Сопка Красноярского края, в которой трое детей стали жертвами смертельного отравления пельменями и курицей, является благополучной, рассказала «Газете.ru» их соседка Ольга. По её словам, никто в доме не злоупотреблял спиртным, а сами дети всегда были чистыми.
«Семья благополучная, на учёте нигде не состоит. Мать беременная вроде как не работает, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Отец, бывало, пил пиво, но редко. Не алкаши», — уточнила местная жительница.
Женщина также подчеркнула, что беспорядок в доме, где смертельно отравились трое детей, возник после визита сотрудников правоохранительных структур, которые проводят проверку. Кроме того, жительница села Красная Сопка отметила, что магазин «Олимп», где были куплены злополучные продукты, пользуется популярностью у местных. Однако раньше подобных ЧП, по её словам, не было.
Напомним, 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончались после употребления пельменей, купленных в сельском магазине на развес. Речь идёт о магазине «Олимп» на улице Центральной в селе Красная Сопка. По факту ЧП оттуда была изъята вся подозрительная продукция. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Более того, мать детей, за жизнь которой борются врачи, вот-вот должна родить.
Life.ru