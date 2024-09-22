СК показал видео допроса хозяина магазина под Красноярском, где отравившиеся покупали пельмени

Хозяин магазина в Красноярском крае, где отравилась семья, закупал пельмени и курицу в городе Назарово, самом Красноярске и в республике Хакасия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

СК допросил хозяина магазина в Красноярском крае, где отравилась семья. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«В рамках расследования допрошен индивидуальный предприниматель. Со слов мужчины, он является хозяином продуктового магазина «Олимп», расположенного в деревне Красная Сопка, где семья приобретала продукты. В магазине реализуются продукты питания, в том числе полуфабрикаты и мясная продукция (курица). Полуфабрикаты поставляются тремя поставщиками из города Назарово, города Красноярска и Республики Хакасия», — указано в сообщении.

По версии следствия, 20 сентября женщина приобрела в магазине «Олимп» замороженную курицу и пельмени, после чего приготовила их дома. Еду употребляли все члены семьи — оба родителя и четверо детей. Рано утром, 21 сентября, у всего семейства появились признаки кишечного расстройства.