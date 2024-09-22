СК показал видео допроса хозяина магазина под Красноярском, где отравившиеся покупали пельмени
Следком: Владелец магазина в Красной сопке закупал продукцию в трёх регионах
Хозяин магазина, где отравившаяся семья брала продукты. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Хозяин магазина в Красноярском крае, где отравилась семья, закупал пельмени и курицу в городе Назарово, самом Красноярске и в республике Хакасия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
СК допросил хозяина магазина в Красноярском крае, где отравилась семья. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
«В рамках расследования допрошен индивидуальный предприниматель. Со слов мужчины, он является хозяином продуктового магазина «Олимп», расположенного в деревне Красная Сопка, где семья приобретала продукты. В магазине реализуются продукты питания, в том числе полуфабрикаты и мясная продукция (курица). Полуфабрикаты поставляются тремя поставщиками из города Назарово, города Красноярска и Республики Хакасия», — указано в сообщении.
По версии следствия, 20 сентября женщина приобрела в магазине «Олимп» замороженную курицу и пельмени, после чего приготовила их дома. Еду употребляли все члены семьи — оба родителя и четверо детей. Рано утром, 21 сентября, у всего семейства появились признаки кишечного расстройства.
Следователи осмотрели место происшествия. В СК уточнили, что в магазине и в доме по месту проживания пострадавших изъяли продукты. В настоящее время по уголовному делу опрашивают свидетелей.
Напомним, что накануне в Красноярском крае двое детей скончались после употребления курицы и пельменей, купленных в сельском магазине на развес в селе Красная Сопка. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Мать детей, за жизнь которой борются врачи, должна вот-вот родить.