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23 сентября, 01:53

Четвертый ребёнок умер в Красноярском крае после отравления пельменями

ТАСС: Четвёртый ребенок умер в Красноярском крае после отравления

Стало известно о четвёртой жертве отравления пельменями в Красноярском крае. По данным региональной прокуратуры, скончался 12-летний ребёнок.

«Сегодня ночью скончался 4-й ребенок (12-летний)», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Раскрыты результаты экспертизы по делу о смертельном отравлении пельменями под Красноярском
Раскрыты результаты экспертизы по делу о смертельном отравлении пельменями под Красноярском

Напомним, 20 сентября жительница Красноярского края приобрела в магазине «Олимп» замороженную курицу и домашние пельмени. Тем же вечером все члены семьи употребили приготовленную пищу. На следующее утро у них проявились признаки кишечного расстройства. Им потребовалась госпитализация. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день. Состояние выживших членов семьи всё ещё тяжелое. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Мать детей, за жизнь которой борются врачи, должна вот-вот родить. СК показывал видео допроса хозяина злополучного магазина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Romberi

Оксана Попова
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