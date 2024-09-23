Родители четырёх погибших от отравления под Красноярском детей пришли в сознание
В Красноярском крае пришли в сознание родители четырёх детей, которые стали жертвами отравления. Как сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, в ближайшее время их допросят следователи.
«Состояние родителей характеризуется как состояние, близкое к удовлетворительному. Они пришли в сознание. В ближайшее время будут допрошены. Следователи поедут их допрашивать», — рассказали агентству.
Напомним, 20 сентября жительница Красноярского края приобрела в магазине «Олимп» замороженную курицу и домашние пельмени. Тем же вечером все члены семьи употребили приготовленную пищу. На следующее утро у них проявились признаки кишечного расстройства. Им потребовалась госпитализация. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день, 22 сентября умер третий ребёнок. Спустя день стало известно о четвёртой жертве отравления, ей оказалась 12-летняя девочка. Экспертные исследования показали, что причиной отравления семьи стало неустановленное токсичное вещество.
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