Россиянкам предписали рожать детей по новым правилам

Министерство здравоохранения РФ одобрило новые клинические рекомендации для проведения кесарева сечения и естественных родов. Новшества станут действовать с 1 января 2025 года, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документы.

Один из разделов Минздрав посвящает теме обезболивания женщины. В документе указано, какие препараты и в каких дозах должны использовать медики. Специалисты Минздрава, как и раньше, рекомендуют будущим мамам использовать немедикаментозные методы обезболивания (массажи, техники дыхания и тёплые компрессы).

Кроме того, с 2025 года меняется порядок ведения дневника наблюдения за пациенткой. Теперь врачи в активной фазе первого периода родов будут мерить женщине температуру тела в два раза чаще — каждый час. Также Минздрав обновил клинические рекомендации по поводу родов путём кесарева сечения. В частности, к перечню добавили врождённые аномалии матки и неустойчивое положение плода. Не изменились показания к хирургическому вмешательству во время родов в плане разделения матери и младенца.

Руководитель поликлинического отделения Московского областного института акушерства и гинекологии, доктор медицинских наук Вера Балан добавила, что рекомендации необходимо периодически обновлять. По её словам, в перечень нововведений могут добавить дополнительные сведения в доказательной литературе или исследования.

