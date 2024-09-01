Назван единственно верный способ, который заставит россиян «плодиться и размножаться»

Чтобы в России увеличилось число многодетных семей, государству необходимо пересмотреть определённые экономические подходы. В частности, сделать более доступным покупку жилья. Таким мнением поделился директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио «Комсомольская правда».

«Что делать? Плодиться и размножаться. Это очень хороший рецепт. А нужно для этого создание нормальных условий, прекращение процесса урбанизации. Речь идёт о том, что в ситуации гиперурбанизации, в которой мы живём, в 44 квадратных метрах, в этих клетушках, многодетные семьи не заводятся. Это совершенно очевидно», — отметил эксперт.

Он заявил о важности переезжать из квартиры в собственные дома, тогда у людей будет желание рожать больше детей. Сейчас такую возможность имеют только обеспеченные граждане.

«Для этого государство должно обеспечивать определённые субсидии, какие-то длинные кредиты выдавать. А с нынешней процентной ставкой... Я молчу вообще», — заявил Бондаренко.

Политолог добавил, что если ситуация не изменится, то к 2050 году велик риск того, что количество мусульман в России будет превышать число христиан.