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1 сентября, 19:32

Назван единственно верный способ, который заставит россиян «плодиться и размножаться»

Политолог Бондаренко: Чтобы россияне хотели рожать, надо обеспечить их жильём

Многодетная семья. Обложка © freepik

Многодетная семья. Обложка © freepik

Чтобы в России увеличилось число многодетных семей, государству необходимо пересмотреть определённые экономические подходы. В частности, сделать более доступным покупку жилья. Таким мнением поделился директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио «Комсомольская правда».

«Что делать? Плодиться и размножаться. Это очень хороший рецепт. А нужно для этого создание нормальных условий, прекращение процесса урбанизации. Речь идёт о том, что в ситуации гиперурбанизации, в которой мы живём, в 44 квадратных метрах, в этих клетушках, многодетные семьи не заводятся. Это совершенно очевидно», — отметил эксперт.

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Он заявил о важности переезжать из квартиры в собственные дома, тогда у людей будет желание рожать больше детей. Сейчас такую возможность имеют только обеспеченные граждане.

«Для этого государство должно обеспечивать определённые субсидии, какие-то длинные кредиты выдавать. А с нынешней процентной ставкой... Я молчу вообще», — заявил Бондаренко.

Политолог добавил, что если ситуация не изменится, то к 2050 году велик риск того, что количество мусульман в России будет превышать число христиан.

Ранее стало известно, сколько детей должно рождаться в РФ, чтобы сохранить этнос. Арифметика здесь простая: в каждой семье должно быть не менее двух детей. Если два человека производят двух детей, то количество людей остаётся прежним, не уменьшается, если одного — уменьшается, если трёх — увеличивается.

Алёна Зиновьева
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