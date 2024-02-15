Путин рассказал, сколько детей нужно рожать для сохранения этноса
Путин: В семье должно быть минимум два ребёнка для сохранения этноса
Если жители России хотят сохраниться как этносы, в каждой семье должно быть минимум два ребёнка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Глава государства подчеркнул, что государство поддерживает семьи, в том числе молодые, так как это важно для развития страны.
"Всё, что мы делаем, так или иначе связано с поддержкой семьи. Если мы хотим сохраниться как этнос — ну или как этносы, населяющие Россию, — должно быть как минимум два ребёнка", — отметил Путин.
Президент пояснил: если два человека производят двух детей, то количество людей остаётся прежним, не уменьшается, если одного — уменьшается, если трёх — увеличивается.
Напомним, что 2024 год в России объявлен Годом семьи. Общаясь с рабочими, Путин указал, что в России продлят программу "Молодая семья".