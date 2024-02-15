Путин рассказал, сколько детей нужно рожать для сохранения этноса

Если жители России хотят сохраниться как этносы, в каждой семье должно быть минимум два ребёнка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Глава государства подчеркнул, что государство поддерживает семьи, в том числе молодые, так как это важно для развития страны.

"Всё, что мы делаем, так или иначе связано с поддержкой семьи. Если мы хотим сохраниться как этнос — ну или как этносы, населяющие Россию, — должно быть как минимум два ребёнка", — отметил Путин.