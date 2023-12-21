В РФ почти 400 тысяч молодых семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

За 11 месяцев текущего года порядка 393 тысяч молодых семей улучшили свои жилищные условия благодаря льготной ипотеке. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — добавила она.