Голикова заявила о росте реальных доходов россиян на 3,9% за 10 месяцев

За десять месяцев текущего года реальные доходы россиян выросли, по предварительным данным, на 3,9%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По её словам, мероприятия по снижению бедности в стране будут продолжены.