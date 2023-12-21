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21 декабря, 14:00

Голикова заявила о росте реальных доходов россиян на 3,9% за 10 месяцев

За десять месяцев текущего года реальные доходы россиян выросли, по предварительным данным, на 3,9%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По её словам, мероприятия по снижению бедности в стране будут продолжены.

В свою очередь, номинальная зарплата, добавила политик, за тот же период выросла на 13,7%, а в реальном выражении — на 7,7%, и составила 70,7 тысячи рублей.

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Ранее Татьяна Голикова раскрыла результаты пилотного проекта по снижению числа абортов. По её словам, в семи регионах, участвующих в нём, наблюдается положительная динамика.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
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