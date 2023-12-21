"Надо стремиться к нулю": Путин рассказал, что уровень бедности в России минимален
Путин: Уровень бедности в РФ в 2023 году будет на историческом минимуме
Уровень бедности в России в 2023 году будет на историческом минимуме, но его необходимо и вовсе сводить к нулю. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин по видеосвязи проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Видео © LIFE
"Вообще, это слово не очень хорошее — бедность, но тем не менее такие показатели есть. Будет исторический минимум в 2023 году. Но те люди, которые всё-таки живут за чертой бедности, — для них это пустой звук. Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям, к нулю надо стремиться", — подчеркнул президент.
Он также добавил, что сейчас в нашей стране есть уникальные рыночные возможности для открытия новых производств и модернизации действующих. Российская экономика, по его словам, должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших, высоких зарплат — именно это и есть ключ к повышению доходов граждан, преодолению проблем бедности.
Ранее Путин, выступая на этом же заседании, назвал оценку граждан главным показателем эффективности работы властей.
LIFE / Павел Баранов