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30 ноября, 05:22

В России изменят методику учёта дохода пенсионеров

Экономист Гиринский: В России с 1 декабря улучшат метод учёта дохода пенсионеров

С 1 декабря Росстат усовершенствует методику статистического учёта пенсионеров, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Как пояснил эксперт, подписанный в ноябре приказ ведомства регламентирует некоторые формы учёта данных. В частности, это позволит точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам для дальнейших индексаций в российских регионах.

По его словам, все формы, которые представляются в территориальные органы Социального фонда, необходимо заполнять и оформить 1-го числа месяца, который следует за отчётным. Все данные обрабатываются, анализируются и группируются по информации, которая содержится на лицевых счетах пенсионеров.

При этом Гиринский обратил внимание на то, что все данные в этих формах указывают по назначенным пенсиям с фиксированной точностью. После запятой стоит лишь один знак, тогда как при калькуляции средних размеров пенсионного обеспечения необходимы два знака.

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А ранее Лайф рассказывал, кто из пенсионеров в декабре получит выплаты за два месяца. Всё дело в досрочном начислении январской пенсии из-за технической корректировки праздничных дат. Так, январские начисления ожидаются в преддверии праздников — между 25-м и 29 декабря. Это касается той части возрастного населения, которая обычно получает выплаты в первой половине месяца.

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Freepik

Николь Вербер
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