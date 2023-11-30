В России изменят методику учёта дохода пенсионеров

С 1 декабря Росстат усовершенствует методику статистического учёта пенсионеров, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Как пояснил эксперт, подписанный в ноябре приказ ведомства регламентирует некоторые формы учёта данных. В частности, это позволит точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам для дальнейших индексаций в российских регионах.

По его словам, все формы, которые представляются в территориальные органы Социального фонда, необходимо заполнять и оформить 1-го числа месяца, который следует за отчётным. Все данные обрабатываются, анализируются и группируются по информации, которая содержится на лицевых счетах пенсионеров.

При этом Гиринский обратил внимание на то, что все данные в этих формах указывают по назначенным пенсиям с фиксированной точностью. После запятой стоит лишь один знак, тогда как при калькуляции средних размеров пенсионного обеспечения необходимы два знака.