Кому сделают прибавку и от чего зависит размер страховой пенсии С 1 января пенсионерам увеличат суммы перечислений. Вырастет в том числе фиксированная выплата. Сколько составит прибавка и от чего зависит размер пенсии? 28 ноября, 09:27 Стало известно, кому сделают прибавку и от чего зависит размер страховой пенсии. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Что нового ждёт пенсионеров

Обычно с 1 января повышают пенсии. Этот год не будет исключением. Повысят целый ряд социальных выплат. Так, президент России Владимир Путин уже подписал закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Размер стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 января 2024 года увеличивается с 129,5 до 133,1 рубля.

Те пенсионеры, которым делают выплаты в первых числах месяца, выплату за январь получат в конце декабря. Сумма придёт уже с учётом ежегодной индексации.

От чего зависит пенсия

Страховая пенсия по старости — самый распространённый вид пенсий. Такую выплату получают более 30 миллионов россиян. Страховую пенсию получают как работающие, так и неработающие пенсионеры. Различается только её размер.

Главные условия назначения страховой пенсии — это наличие трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Есть установленный законом возраст выхода на пенсию. Он был повышен и теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Но это общий порядок. Пока идёт переходный период, поэтому пенсионный возраст повышается постепенно. Процесс закончится в 2028 году.

Стоит отметить, что страховая пенсия по старости может быть назначена и до достижения установленного пенсионного возраста. К льготным категориям относятся представители целого ряда профессий. Этот список достаточно большой. Например, раньше выйти на пенсию могут врачи, учителя, лётчики, шахтёры, работники вредных производств.

Размер пенсии зависит от количества накопленных ИПК — индивидуальных пенсионных коэффициентов. Их ещё называют пенсионными баллами. Пенсия состоит из двух частей. Первая — это страховая. Для расчёта страховой пенсии количество ИПК нужно умножить на стоимость одного ИПК. Вторая часть пенсии — это фиксированная выплата.

Тут стоит знать о том, что если обратиться за назначением пенсии не сразу после возникновения права на её получение, а позже, то сумма выплат будет больше. Кроме того, если человеку не хватает баллов до назначения страховой пенсии, то их можно докупить. Если же у человека оснований для получения страховой пенсии нет, то ему назначают социальную.

Кстати, требования к количеству баллов и стажу для назначения страховой пенсии постоянно растут. Как и в случае с пенсионным возрастом, тут действует переходный период. Так, в 2021 году для назначения страховой пенсии нужно было не меньше 12 лет стажа и 21 балл, в 2022 году ― уже 13 лет стажа и 23,4 балла, а с 2024 года ― 28,2 балла и 15 лет стажа. В 2026 году реформа закончится, и тогда будущему пенсионеру необходимо будет иметь 30 баллов и 15 лет стажа.

Авторы Нина Важдаева