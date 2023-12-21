Путин назвал оценку граждан главным показателем эффективности работы властей

"Ключевой критерий эффективности нашей работы — это оценка граждан, мы с вами об этом многократно говорили. Как они [граждане] воспринимают динамику и темп, качество изменений в их жизни. Хочу ещё раз обратить на это внимание всех коллег", — сказал глава государства, открывая заседание.