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21 декабря, 12:36

Путин назвал оценку граждан главным показателем эффективности работы властей

Оценка граждан является главным показателем эффективности работы властей. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин по видеосвязи проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Ключевой критерий эффективности нашей работы — это оценка граждан, мы с вами об этом многократно говорили. Как они [граждане] воспринимают динамику и темп, качество изменений в их жизни. Хочу ещё раз обратить на это внимание всех коллег", — сказал глава государства, открывая заседание.

А ранее Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, назвал поддержку народа несокрушимой опорой армии и флота на СВО.

Большинство россиян назвали Путина политиком года
Большинство россиян назвали Путина политиком года
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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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