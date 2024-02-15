Путин: В России продлят программу "Молодая семья"

В России продлят программу "Молодая семья" после 2025 года, она пользуется поддержкой государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год", — сказал Путин, общаясь с рабочими Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Глава государства назвал этот вопрос решённым: продление будет за горизонт трёхлетнего бюджетирования.