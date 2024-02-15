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15 февраля, 15:46

Путин: В России продлят программу "Молодая семья"

В России продлят программу "Молодая семья" после 2025 года, она пользуется поддержкой государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год", — сказал Путин, общаясь с рабочими Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Глава государства назвал этот вопрос решённым: продление будет за горизонт трёхлетнего бюджетирования.

Как известно, 2024 год в России объявлен Годом семьи.

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Напомним, глава государства сегодня прибыл с рабочим визитом на Урал. Там Путин посетил новый цех Уралвагонзавода (УВЗ) и осмотрел новый цех предприятия по изготовлению трансмиссий.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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