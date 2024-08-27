В Госдуме рассказали о льготах для родителей к 1 сентября

К сегодняшнему дню нет федеральных норм о предоставлении выплат или льгот к 1 сентября, однако практически все субъекты придумали, как помочь многодетным семьям в преддверии начала нового учебного года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Например, руководство регионов готово предоставить на безвозмездной основе школьную и спортивную форму, канцелярские товары, а также горячее питание в школьной столовой семьям с тремя и более детьми, сообщила парламентарий.

Она также упомянула, что в стране недавно вступил в силу закон, который гласит, что родители могут вывести остаток средств материнского капитала, если там осталось менее 10 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить на подготовку ребёнка к школе.

Кроме того, организацией многих акций ко Дню знаний будут заниматься работодатели, профсоюзы, различные общественные организации и политические партии, добавила Бессараб.