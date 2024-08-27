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Регион
27 августа, 05:53

В Госдуме рассказали о льготах для родителей к 1 сентября

Депутат Бессараб напомнила о мерах поддержки многодетных семей к 1 сентября

К сегодняшнему дню нет федеральных норм о предоставлении выплат или льгот к 1 сентября, однако практически все субъекты придумали, как помочь многодетным семьям в преддверии начала нового учебного года. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Например, руководство регионов готово предоставить на безвозмездной основе школьную и спортивную форму, канцелярские товары, а также горячее питание в школьной столовой семьям с тремя и более детьми, сообщила парламентарий.

Она также упомянула, что в стране недавно вступил в силу закон, который гласит, что родители могут вывести остаток средств материнского капитала, если там осталось менее 10 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить на подготовку ребёнка к школе.

Кроме того, организацией многих акций ко Дню знаний будут заниматься работодатели, профсоюзы, различные общественные организации и политические партии, добавила Бессараб.

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Каждый год школы пополняются новыми первоклассниками, что само по себе является огромным событием как для детей, так и для их родителей. Воспоминание об этом отпечатается на всю жизнь, поэтому День знаний пропускать не рекомендуется. Ранее Life.ru представил родителям три способа, как получить выходной к первому сентября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Владимир Озеров
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