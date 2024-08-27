Успеть в последний вагон: Учитель рассказала, как сэкономить на сборах в школу, если осталась неделя Педагог Калугина: Сэкономить на сборах в школу поможет строгий список покупок 27 августа, 05:00 Сэкономить при сборах в школу поможет список покупок, внесезонность и ставка на опт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KatyaErshova

Август — время активной подготовки к школе. Поиски формы, закупка учебников и канцелярии, а ещё сменки и рюкзака — всё это не только занимает много времени, но и требует немалого бюджета. Можно ли сэкономить на сборах в школу, особенно, если этот процесс оставили "на потом"? Своими секретами с читателями Life.ru делится учитель изобразительных искусств и куратор Филипповской Школы Онлайн Анна Калугина.

Её первый совет: создайте список необходимых покупок и твёрдо его придерживайтесь. Обходя магазины с ребёнком, вы всегда рискуете купить лишнего: второй пенал, третий набор тетрадей, очередной яркий брелок на рюкзак и т.д. Чёткий список поможет этого избежать.

Во-вторых, закупайте что-либо из принадлежностей оптом. Оптовые цены зачастую значительно ниже, чем розничные. Довольно выгодно объединяться с другими родителями и закупать, например, учебники и тетради.

В-третьих, старайтесь покупать вещи сильно заранее, то есть вне сезона. Покупать летнюю одежду осенью, а зимнюю весной — вполне себе решение. Порой вещи на сезонных распродажах можно взять со скидкой до 90%.

Проверьте, что из необходимых для школы вещей уже у вас есть. Наверняка вы найдёте много неиспользованных ручек, тетрадей, линеек, а может, и вовсе ни разу не использовавшийся рюкзак. В таком случае тратиться на такие же вещи в новом учебном году не придётся. А также это отличная возможность разобрать дом и отдать/продать/поделиться тем, что вам не пригодится, а для других может оказаться очень нужным. Педагог Анна Калугина.

Кроме того, не покупайте много одежды впрок. Тем более что всегда есть друзья и знакомые, дети которых уже подросли, готовые поделиться школьной одеждой и принадлежностями. Собеседница Life.ru рекомендует собрать условную базу, которую будет легко комбинировать между собой, а позже уже докупить что-либо необходимое.

«А ещё рассмотрите вариант покупки вещей с рук. Особенно это касается, например, мебели. Если ребёнок уже вырос из своего рабочего стола, но вы хотите купить хороший, который прослужит вам долго, поищите объявления на сервисах. Наверняка найдётся что-то подходящее вам, за приемлемую цену и практически без следов использования», — говорит Калугина.

Помните, что вы готовите в школу ребёнка, а не себя. Отнеситесь по возможности внимательно к желаниям и чувствам вашего школьника касательно выбора одежды или канцелярских принадлежностей.

Ранее Life.ru рассказывал, как подготовить ребёнка к новому учебному году без истерик и слёз. В первую очередь родителям необходимо рассказать школьнику о возможностях, которые даёт хорошее образование. Также важно восстановить режим дня и наладить ранние подъёмы, составить расписание, поговорить об ожиданиях чада от школы и прочее. К слову, в этом году подготовить ребёнка к школе выйдет родителям гораздо дороже, чем в прошлом. Средняя сумма таких затрат возросла на 14% — до 2,5 тысячи рублей.