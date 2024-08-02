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2 августа, 09:38

Как подготовить ребёнка к новому учебному году без истерик и слёз — советы коуча

Психолог Хищенко: Мотивировать ребёнка к учёбе могут различные челленджи

Остался всего один месяц до начала нового учебного года. Далеко не все школьники с нетерпением ждут этого дня. Некоторых очень сложно настроить на учёбу и мотивировать получать хорошие оценки. Что нужно делать родителям в таком случае, объяснила РИА "ФедералПресс" лектор российского общества "Знание", федеральный бизнес-тренер, психолог, коуч по стандартам ICF Анастасия Хищенко.

По словам специалиста, родителям необходимо рассказать ребёнку о возможностях, которые даёт хорошее образование. Стоит на собственных примерах объяснить, что в школе можно проводить время весело и с пользой, чему вы сами научились в эти годы и как справлялись с трудностями.

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Психолог призвала не мотивировать подростков к учёбе деньгами. Лучше придумать интересный челлендж, не связанный с финансовой составляющей.

"Например, ребёнок получает 10 пятёрок, а родители 20 дней занимаются спортом. Это и объединяет, и решает общие задачи, поэтому нужно придумать разные способы. Таким образом, детям будет интересно учиться, а взрослым будет проще настроить диалог", — отметила Анастасия Хищенко.

Важно начать заранее готовить ребёнка к новому учебному году. Это поможет ему без стресса выйти с длительных летних каникул, а родителям — сохранить нервы. В частности, необходимо восстановить режим дня и наладить ранние подъёмы, составить расписание, поговорить об ожиданиях чада от школы и прочее.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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