Тяжело в учении: В российских школах хотят ввести контрольное взвешивание ранцев

В России следует ужесточить контроль над нормативами по максимально допустимому весу ранцев и учебных материалов с учетом возрастных особенностей детей. С таким предложением обратилась в комитет Государственной Думы по охране здоровья Ирина Волынец — Уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан.

В документе, который имеется в распоряжении Life.ru, она выразилась солидарность с родителями школьников, обеспокоенными проблемой чрезмерного веса школьных ранцев, что представляет угрозу здоровью детей и подростков.

Несмотря на существующие нормативно-правовые акты (Закон РФ «О защите прав потребителей», Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», технические регламенты, СанПиН), регламентирующие вес школьных ранцев и учебных материалов, на практике они часто не соблюдаются. Дети вынуждены носить ранцы, вес которых значительно превышает рекомендации врачей, что приводит к нарушениям осанки, заболеваниям позвоночника, головным болям и хронической усталости из письма Ирины Волынец на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева.

В целях защиты здоровья детей и обеспечения им безопасных условий обучения собеседница Life.ru предложила рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на совершенствование регулирования веса школьных ранцев и учебных материалов, а именно:

пересмотреть и ужесточить существующие нормативы по максимально допустимому весу ранцев и учебных материалов с учетом возрастных особенностей детей. Новые нормативы должны быть разработаны с участием медицинских специалистов и основываться на последних научных данных о влиянии веса на детский организм;

внедрить обязательный контроль веса ранцев в школах;

стимулировать издательства к выпуску легковесных учебников. Это может быть достигнуто путем введения соответствующих требований к печатному материалу, а также предоставления налоговых льгот издательствам, выпускающим учебники, соответствующие новым стандартам;

организовать в школах специальные шкафчики для хранения учебников и других принадлежностей, чтобы у детей не было необходимости носить их с собой ежедневно;

проводить регулярные информационные кампании среди родителей, учащихся и педагогов о вреде тяжелых ранцев и правилах выбора.

«Реализация данной инициативы будет способствовать сохранению здоровья детей и подростков, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также созданию более комфортных и безопасных условий для обучения, что положительно скажется на эффективности учебного процесса благодаря улучшению самочувствия и концентрации внимания учащихся», — указала Волынец.