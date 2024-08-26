Тяжело в учении: В российских школах хотят ввести контрольное взвешивание ранцев
Волынец предложила Госдуме внедрить обязательный контроль веса ранцев в школах
Роспотребнадзор ограничивает вес рюкзака со всем содержимым для учеников 1-2 классов всего полутора килограммами. Но на деле это требование невыполнимо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Zhorov
В России следует ужесточить контроль над нормативами по максимально допустимому весу ранцев и учебных материалов с учетом возрастных особенностей детей. С таким предложением обратилась в комитет Государственной Думы по охране здоровья Ирина Волынец — Уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан.
В документе, который имеется в распоряжении Life.ru, она выразилась солидарность с родителями школьников, обеспокоенными проблемой чрезмерного веса школьных ранцев, что представляет угрозу здоровью детей и подростков.
Несмотря на существующие нормативно-правовые акты (Закон РФ «О защите прав потребителей», Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», технические регламенты, СанПиН), регламентирующие вес школьных ранцев и учебных материалов, на практике они часто не соблюдаются. Дети вынуждены носить ранцы, вес которых значительно превышает рекомендации врачей, что приводит к нарушениям осанки, заболеваниям позвоночника, головным болям и хронической усталости
из письма Ирины Волынец на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева.
В целях защиты здоровья детей и обеспечения им безопасных условий обучения собеседница Life.ru предложила рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на совершенствование регулирования веса школьных ранцев и учебных материалов, а именно:
- пересмотреть и ужесточить существующие нормативы по максимально допустимому весу ранцев и учебных материалов с учетом возрастных особенностей детей. Новые нормативы должны быть разработаны с участием медицинских специалистов и основываться на последних научных данных о влиянии веса на детский организм;
- внедрить обязательный контроль веса ранцев в школах;
- стимулировать издательства к выпуску легковесных учебников. Это может быть достигнуто путем введения соответствующих требований к печатному материалу, а также предоставления налоговых льгот издательствам, выпускающим учебники, соответствующие новым стандартам;
- организовать в школах специальные шкафчики для хранения учебников и других принадлежностей, чтобы у детей не было необходимости носить их с собой ежедневно;
- проводить регулярные информационные кампании среди родителей, учащихся и педагогов о вреде тяжелых ранцев и правилах выбора.
«Реализация данной инициативы будет способствовать сохранению здоровья детей и подростков, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также созданию более комфортных и безопасных условий для обучения, что положительно скажется на эффективности учебного процесса благодаря улучшению самочувствия и концентрации внимания учащихся», — указала Волынец.
Ранее Life.ru предупреждал россиян о подорожании школьной формы на 50% к 1 сентября. Согласно данным аналитиков, сегодня за полный комплект школьной одежды и обуви родителям придётся отдать около 30 тысяч рублей за девочку и около 35 тысяч рублей за мальчика.