Психолог раскрыла 5 приёмов против «ментальной атаки‎» нытика, у которого всегда всё плохо

Каждый из нас хоть раз в жизни встречал человека, который недоволен всем вокруг. На вопрос «Как дела?» он может обрушить бесконечный поток нытья и жалоб. Поощрять такое поведение не стоит. Ведь увидев сочувствие и поддержку, такие люди будут бесконечно сыпать на вас негатив. Действовать лучше всего твёрдо и решительно, не показывая эмоции и тем более не решая чужих проблем, объяснила психолог Татьяна Василькова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, ни в коем случае таких людей нельзя жалеть, ведь именно такой реакции они и дожидаются. Лучше всего избежать слов жалости поможет вопрос: «Что ты собираешься с этим делать?». Так вы подтолкнёте человека к конкретным размышлениям и действиям.

Кроме того, не надо вникать в чужие проблемы и тем более решать их. Это укрепит инфантильное поведение жалующегося человека. Стоит мягко напомнить ему, что каждый сам отвечает за свою жизнь.

Также надо исключить эмоциональную реакцию на жалобы и не принимать слова близко к сердцу. Следует просто внимательно выслушать: человек выговориться и тем самым снимет напряжение.

«Эмоциональное вовлечение может истощить вас, потому что вам такой взгляд на мир несвойственен. Осознавая, что их страдания — это их привычная модель поведения, вы сможете сохранить дистанцию и не позволить чужим эмоциям повлиять на ваше состояние», — отметила психолог.