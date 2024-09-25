Осторожно, токсик! 5 красных флагов в общении, за которыми стоит опасность

Раньше мы говорили: «Какой неприятный тип!» Теперь таких мужчин называют токсичными. Одно дело, если вы встречаетесь с таким человеком временно или случайно, и совсем другое дело, когда токсик — вторая половинка и вам приходится выслушивать его недовольство окружающей жизнью регулярно.

Интересно, что порой мы, как рассказывает Life.ru причинный психолог, готовы обманывать сами себя: «И уговаривать, что рядом вполне нормальный человек, просто он устал, свалилось много дел или у него были проблемы в детстве». Но правда порой жёстче: просто рядом с вами токсик. Сейчас мы расскажем про красные флаги в общении (или же фразы), показывающие, что это именно ваш партнёр — тот самый, от встреч с которым лучше воздержаться. Пока токсичный мужчина окончательно не отравил жизнь.

1. «Они все плохие!»

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Если эту фразу партнёр сказал один раз, то это не проблема. Если два раза — повод обратить внимание, если три — повод задуматься. «Если он говорит об окружающих его людях так постоянно, пора от него бежать», — добавляет причинный психолог Юлия Синютина. Не могут быть плохими все. Могут быть некоторые, многие, но не абсолютно все. Если же среди всех людей ваш партнёр считает нормальным только себя, скорее всего, проблема именно в нём.

2. «Я тебе сто раз говорил!»

У некоторых людей такая прелюдия становится обязательным элементом общения. Они с ней срастаются. Фактически человек говорит, что он во всём разбирается лучше, а вы никак не можете понять его мудрость и сделать так, как он хочет.

В этом случае лучше оставить этого партнёра, пусть живёт со своей мудростью правильно и разумно, но без вас. Юлия Синютина Причинный психолог

3. «Ты же знаешь, у меня проблемы с деньгами!»

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Финансовые проблемы периодически возникают у всех мужчин. Разница только в том, что одни мужья идут и решают эти проблемы, а другие трубят об этом на каждом углу, ещё и выставляя проблему напоказ, чтобы их пожалели, вошли в их положение.

4. «Я же тебя люблю!»

Фраза «Я тебя люблю!» прекрасна. Но, когда к ней добавляется «же», она серьёзно меняет смысл, как и всё, что делается через «же». Юлия Синютина Причинный психолог

«Я же тебя люблю!» — не признание в любви, а претензия и манипуляция чувствами. Обычно после такой фразы идёт продолжение: «А вот ты...» И дальше поступает ряд упрёков. Выбирайте тех, кто любит без «же», всем от этого будет лучше.

5. «А я бы...»

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Наверное, «А я бы» — самая безобидная фраза токсичных партнёров. Что бы те ни увидели, они не могут ни порадоваться, ни похвалить. Вместо этого такие мужчины выбирают следующую тактику общения — «как бы сделал я». Самое примечательное, что действий от них дождаться очень сложно, однако своё «а я бы» они не упускают сказать. «Если ваш партнёр — «аябы», будьте готовы, что он непременно расскажет вам о лучшей жизни, вот только не сможет её создать», — подытоживает психолог.